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Utgått
SCF751/07
Drick utan spill
200 ml
6 m+
Slipp spill! Med den nya patentsökta ventilen kommer det endast vatten ur pipen när barnet dricker.
Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.
Med träningshandtagen kan barnet lättare hålla i muggen och dricka på egen hand. Handtagen är anpassade för små händer och de har även ett halkfritt grepp i gummi.
3.0
av 5
192
Recensioner
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester25
17/12/2014
United Kingdom
A training cup with 100% no leaks!
This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup
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