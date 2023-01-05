ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill

Utgått

Philips AventPingvinmugg

SCF755/03

2.3
| (41) Recensioner
Drick utan spill
Den nya BPA-fria pipmuggen från Philips Avent har en patentsökt ventil som förhindrar spill. Bitsäker pip och handtag gör det lätt för barnet att dricka. Praktiskt för ditt barn och praktiskt för dig.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Enkel övergång från flaska till mugg

Drick utan spill

  • Drick utan spill

  • 340 ml

  • 18 m+

Spillfri! Låter mammorna hälsa

Slipp spill! Med den nya patentsökta ventilen kommer det endast vatten ur pipen när barnet dricker.

Görs enkelt om till en mugg med fritt flöde

Ta helt enkelt bort ventilen så blir pipmuggen en mugg med fritt flöde.

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.3

av 5

41

Recensioner

05/01/2023

Portugal

Portugal

Copo é excelente

Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.

Fördelar

Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio

Nackdelar

Não é fácil de encontrar para comprar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF755/05 Copo com bico

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF755/05 Copo com bico

23/08/2020

België

België

Verifierad köpare

Super fles

enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels

Fördelar

loopt niet uit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Beker met drinktuit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Beker met drinktuit

20/03/2017

Italia

Italia

Ottimo

L'ho preso e lo uso tantissimo...non perde assolutamente né dal beccuccio, né dalla chiusura, evitando così che mia figlia si lavi come faceva con i normali biberon!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Tazza con beccuccio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Tazza con beccuccio

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 