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  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*

Philips AventSugrörsmuggar

SCF796/01

3.9
| (122) Recensioner
Stör inte tändernas utveckling*
Sugrörsmuggen Avent Bendy från Philips har ergonomiska handtag och är perfekt när barnet ska börja dricka med sugrör. Stör inte tändernas utveckling och är framtagen i samråd med experter, vilket gör den till vår bästa sugrörsmugg.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Spillfri ventil som förhindrar läckage

Stör inte tändernas utveckling*

  • Sugrörsmuggen Bendy

  • 200 ml

  • 9 m+

  • 1-pack

Philips Avent-muggar följer barnets utveckling

Att lära sig att dricka själv är ett viktigt steg i barnets utveckling. Vi stöder barns resa mot självständigt drickande, vilket möjliggör en enkel övergång från amning eller flaskmatning till en öppen mugg. Vi har utvecklat våra olika lösningar i samråd med sjukvårdspersonal. Våra nappar, mjuka och hårda pipar, sugrör och 360-gradiga kanter följer barnets utveckling och stimulerar nyvunna motoriska färdigheter och drickfärdigheter. Våra förstklassiga lösningar utvecklas med bekvämlighet och hygien i åtanke.

Ergonomiska handtag och mjukt sugrör – perfekt för små barn

Muggens inbyggda handtag är ergonomiskt utformade, vilket gör det lätt för små händer att hålla i muggen. Det mjuka, flexibla sugröret är skonsamt mot tandköttet och muggens lilla storlek är perfekt när barnet ska dricka med sugrör för första gången.

Den nedre delen av sugröret är böjt för att den sista droppen ska drickas upp

Den nedre delen av sugröret är böjt för att den sista droppen ska drickas upp

Den nedre delen av sugröret är böjt så att sugröret enkelt når vätskan. Därför kan barnet dricka i en naturlig ställning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

122

Recensioner

26/01/2019

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF796/02 Sugrörsmuggar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF796/02 Sugrörsmuggar

08/01/2023

Suomi

Suomi

Vauvamme 12kk tykkää

Vauvamme tykkää juoda tästä pillimikista itse. Ota kahvoista ja juo niin paljon kun tekee mieli :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF796/00 Pillimukit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF796/00 Pillimukit

08/12/2023

Deutschland

Deutschland

Mein Sohn kommt super damit klar

Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut

Fördelar

Einfache Handhabung, kein Auslaufen

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF796/01 Strohhalmbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF796/01 Strohhalmbecher

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % av 200 tillfrågade barntandläkare i USA anser att designen hos vår sugrörsmugg underlättar en hälsosam tandutveckling. 89 % anser att munmusklerna tränas när man dricker med sugrör vilket gör munnen stark (oberoende onlineforskning, USA, april 2016). Utvecklad i samarbete med talpedagoger, tandläkare, ergonomer och barnmorskor.