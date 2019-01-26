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SCF796/02
Sugrörsmuggen Bendy
200 ml
9 m+
1-pack
Att lära sig att dricka själv är ett viktigt steg i barnets utveckling. Vi stöder barns resa mot självständigt drickande, vilket möjliggör en enkel övergång från amning eller flaskmatning till en öppen mugg. Vi har utvecklat våra olika lösningar i samråd med sjukvårdspersonal. Våra nappar, mjuka och hårda pipar, sugrör och 360-gradiga kanter följer barnets utveckling och stimulerar nyvunna motoriska färdigheter och drickfärdigheter. Våra förstklassiga lösningar utvecklas med bekvämlighet och hygien i åtanke.
Muggens inbyggda handtag är ergonomiskt utformade, vilket gör det lätt för små händer att hålla i muggen. Det mjuka, flexibla sugröret är skonsamt mot tandköttet och muggens lilla storlek är perfekt när barnet ska dricka med sugrör för första gången.
Den nedre delen av sugröret är böjt så att sugröret enkelt når vätskan. Därför kan barnet dricka i en naturlig ställning.
3.9
av 5
122
Recensioner
Pappa80
26/01/2019
Sverige
Mycket bra!
Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF796/02 Sugrörsmuggar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF796/02 Sugrörsmuggar
PikkuKarhu
08/01/2023
Suomi
Vauvamme 12kk tykkää
Vauvamme tykkää juoda tästä pillimikista itse. Ota kahvoista ja juo niin paljon kun tekee mieli :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF796/00 Pillimukit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF796/00 Pillimukit
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Del av marknadsföring
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Fördelar
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF796/01 Strohhalmbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF796/01 Strohhalmbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % av 200 tillfrågade barntandläkare i USA anser att designen hos vår sugrörsmugg underlättar en hälsosam tandutveckling. 89 % anser att munmusklerna tränas när man dricker med sugrör vilket gör munnen stark (oberoende onlineforskning, USA, april 2016). Utvecklad i samarbete med talpedagoger, tandläkare, ergonomer och barnmorskor.