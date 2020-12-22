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  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*
  • Stör inte tändernas utveckling*

Philips AventSugrörsmuggar

SCF798/02

4.1
| (279) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Stör inte tändernas utveckling*
Sugrörsmuggen Avent Bendy från Philips är, med sitt formpressade utförande, perfekt för aktiva barn som växer. Den stör inte tändernas utveckling och är framtagen i samråd med experter, vilket gör den till vår bästa sugrörsmugg.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Spillfri ventil som förhindrar läckage

Stör inte tändernas utveckling*

  • Sugrörsmuggen Bendy

  • 300 ml

  • 12 m+

  • 1-pack

Philips Avent-muggar följer barnets utveckling

Att lära sig att dricka själv är ett viktigt steg i barnets utveckling. Vi stöder barns resa mot självständigt drickande, vilket möjliggör en enkel övergång från amning eller flaskmatning till en öppen mugg. Vi har utvecklat våra olika lösningar i samråd med sjukvårdspersonal. Våra nappar, mjuka och hårda pipar, sugrör och 360-gradiga kanter följer barnets utveckling och stimulerar nyvunna motoriska färdigheter och drickfärdigheter. Våra förstklassiga lösningar utvecklas med bekvämlighet och hygien i åtanke.

Formpressad med antiglidskydd för bättre grepp

Muggen som rymmer 300 ml är den perfekta storleken för att barnet ska få i sig vätska hela dagen och under aktiva perioder. Det uppfällbara locket håller sugröret rent när ni är ute och rör på er. Muggen är formpressad och har ett antiglidskydd som gör den lätt att hålla i för små händer, så att barnet tryggt kan utveckla sina drickfärdigheter på egen hand.

Den nedre delen av sugröret är böjt för att den sista droppen ska drickas upp

Den nedre delen av sugröret är böjt för att den sista droppen ska drickas upp

Den nedre delen av sugröret är böjt så att sugröret enkelt når vätskan. Därför kan barnet dricka i en naturlig ställning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

279

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

22/12/2020

Sverige

Sverige

En bra och smidig mugg

En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.

Fördelar

Greppvänlig, läckfri och rolig design.

Nackdelar

Sugröret var väldigt kort

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar

14/12/2020

Sverige

Sverige

Superbra!

Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.

Fördelar

Greppvänlig läcker inte

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar

12/12/2020

Sverige

Sverige

Utmärkt!!!

mitt barn älskar den här flaskan. det är lätt att hålla i handen och vi kommer definitivt att använda den länge ❤

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % av 200 tillfrågade barntandläkare i USA anser att designen hos vår sugrörsmugg underlättar en hälsosam tandutveckling. 89 % anser att munmusklerna tränas när man dricker med sugrör vilket gör munnen stark (oberoende onlineforskning, USA, april 2016). Utvecklad i samarbete med talpedagoger, tandläkare, ergonomer och barnmorskor.