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Utgått
1 flaska
125 ml
Dinapp för nyfödda
0 m+
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
4.3
av 5
60
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great for small drinks
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ken87
31/01/2017
United Kingdom
These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats
I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle
Jaffro86
31/01/2017
United Kingdom
These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats
I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.
Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.