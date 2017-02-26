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Utgått
2 flaskor
260 ml
Napp med långsamt flöde
1 m+
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
4.3
av 5
126
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.
Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.