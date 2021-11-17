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Utgått
SCF819/01
1 st
Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.
Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.
AirFree™-ventilen är enkel att fästa på valfri Philips Avent Anti-flaska mot kolik och valfri Classic+-flaska. Eftersom ventilen består av en enda del är den enkel att rengöra.
2.8
av 5
13
Recensioner
Justbreehappy
17/11/2021
Nederland
Geen krampjes meer!
Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel
MWit
20/05/2021
Nederland
Lekt niet
Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel
09/03/2021
Nederland
Uitstekend
We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.
Fördelar
Goed prijs, werkt goed
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.
Två veckor gamla spädbarn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade en mindre benägenhet till kolik jämfört med barn som matades med vanlig flaska och en avsevärd minskning av kinkighet på natten jämfört med barn som matades med ett annat ledande flaskmärke.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och kräkningar.