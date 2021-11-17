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  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*

Utgått

Philips AventAirFree™-ventil

SCF819/01

2.8
| (13) Recensioner
Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
Vår unika AirFree-ventil är utformad så att barnet sväljer mindre luft när de dricker, tack vare att nappen aldrig är tom under matningen, utan hela tiden innehåller mjölk. På så sätt sväljer barnet mindre luft, vilket minskar risken för kolik, reflux och gaser.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*

  • 1 st

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.

Nappen är full av mjölk, inte luft

Nappen är full av mjölk, inte luft

Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.

Lätt att rengöra och montera, eftersom AirFree™-ventilen består av ett enda stycke

Lätt att rengöra och montera, eftersom AirFree™-ventilen består av ett enda stycke

AirFree™-ventilen är enkel att fästa på valfri Philips Avent Anti-flaska mot kolik och valfri Classic+-flaska. Eftersom ventilen består av en enda del är den enkel att rengöra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

13

Recensioner

4

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel

20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel

09/03/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend

We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.

Fördelar

Goed prijs, werkt goed

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.

  2. Två veckor gamla spädbarn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade en mindre benägenhet till kolik jämfört med barn som matades med vanlig flaska och en avsevärd minskning av kinkighet på natten jämfört med barn som matades med ett annat ledande flaskmärke.

  3. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och kräkningar.