Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Hälsosam ångkokning
Ångkoka och mixa i en burk
Enkel att använda och rengöra
Avvänjningsråd och recept
Ångkokning är ett hälsosamt sätt att tillaga mat. Med vår unika teknik cirkulerar ångan uppåt från botten så att alla ingredienser blir jämnt tillagade utan kokning. Näringsämnen, smak, konsistens och vätska bibehålls inför mixningen.
Laga näringsrik barnmat i en och samma burk. När du har ångkokat dina ingredienser behöver du bara lyfta burken, vända den och låsa den på plats så kan du mixa den till önskad konsistens.
Olika strukturer från mycket fint mixade grönsaker och frukter till blandningar av kött, fisk och baljväxter och även mixer med lite större bitar. Vår 2-I-1-mixer för hälsosam barnmat hjälper dig bereda varierad mat för varje fas av avvänjning och matning.
4.1
av 5
223
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
yasse467
27/04/2018
Sverige
Toppen produkt för alla mammor
Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Jutka
25/08/2017
Sverige
Lättanvänd
Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Britta
23/08/2017
Sverige
Fantastiskt praktisk maskin
Fantastisk liten maskin med kraftfull prestanda 400W. Jättekul att använda. Superenkel. Fantastiskt resultat. Snabb att rengöra, alla lösa delar kan diskas i maskin. Kan användas att ångkoka och Mixa eller bara mixa eller ångkoka. Perfekt storlek för att kunna göra även små mängder. Tar inte stor plats så den kan stå framme. Bra julklapp eller doppresent till nya familjen men är användbar även för resten av familjen, inte bara till barnmat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.