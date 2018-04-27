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  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning
  • Hälsosam ångkokning, enkel blandning

Advanced2-i-1 Ångkokare/mixer

SCF870/21

4.1
| (223) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Hälsosam ångkokning, enkel blandning
Förbered enkelt hälsosam, hemmagjord barnmat med Philips Avent 2-i-1 ångkokare och mixer. Ångkoka först frukt, grönsaker, fisk eller kött och lyft och vänd sedan bara behållaren så att allt blandas. Du behöver inte flytta över någon mat!
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Maskin för hälsosam barnmat – för näringsrika barnmåltider

Hälsosam ångkokning, enkel blandning

  • Hälsosam ångkokning

  • Ångkoka och mixa i en burk

  • Enkel att använda och rengöra

  • Avvänjningsråd och recept

Ett unikt sätt att ångkoka för hälsosam matlagning

Ett unikt sätt att ångkoka för hälsosam matlagning

Ångkokning är ett hälsosamt sätt att tillaga mat. Med vår unika teknik cirkulerar ångan uppåt från botten så att alla ingredienser blir jämnt tillagade utan kokning. Näringsämnen, smak, konsistens och vätska bibehålls inför mixningen.

Ångkoka maten och mixa den sedan i samma praktiska burk

Ångkoka maten och mixa den sedan i samma praktiska burk

Laga näringsrik barnmat i en och samma burk. När du har ångkokat dina ingredienser behöver du bara lyfta burken, vända den och låsa den på plats så kan du mixa den till önskad konsistens.

Från puré till fastare bitar, och alla steg där emellan

Från puré till fastare bitar, och alla steg där emellan

Olika strukturer från mycket fint mixade grönsaker och frukter till blandningar av kött, fisk och baljväxter och även mixer med lite större bitar. Vår 2-I-1-mixer för hälsosam barnmat hjälper dig bereda varierad mat för varje fas av avvänjning och matning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

223

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

27/04/2018

Sverige

Sverige

Toppen produkt för alla mammor

Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

25/08/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd

Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

23/08/2017

Sverige

Sverige

Fantastiskt praktisk maskin

Fantastisk liten maskin med kraftfull prestanda 400W. Jättekul att använda. Superenkel. Fantastiskt resultat. Snabb att rengöra, alla lösa delar kan diskas i maskin. Kan användas att ångkoka och Mixa eller bara mixa eller ångkoka. Perfekt storlek för att kunna göra även små mängder. Tar inte stor plats så den kan stå framme. Bra julklapp eller doppresent till nya familjen men är användbar även för resten av familjen, inte bara till barnmat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 