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Utgått
Enkel lagring ger dig fräscha måltider
Utvecklad för Philips Avent 4-i-1-ångkokare för hälsosam barnmat. Portionera, förvara, tina och värm enkelt de näringsrika barnmåltiderna.
Två återanvändbara förvaringsburkar
Ångkokare för hälsosam barnmat
Utvecklad för Philips Avent 4-i-1-ångkokare för hälsosam barnmat. Tina eller värm enkelt upp de förvarade måltiderna.
Förvara rätt portionsstorlek för det växande småbarnet.
Förslutningslocken bidrar till att bevara en färsk smak
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
3.3
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
cannella
20/06/2021
Italia
Verifierad köpare
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Fördelar
Qualità, prezzo
Nackdelar
Recipiente con becco poco pronunciato
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Datum för användning 2020-05-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Datum för användning 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum för användning 2026-10-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum för användning 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum för användning 2022-12-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum för användning 2022-12-29
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.