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Utgått

Philips AventFörvaringsburkar för färsk mat

SCF876/02

3.3

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Enkel lagring ger dig fräscha måltider

Utvecklad för Philips Avent 4-i-1-ångkokare för hälsosam barnmat. Portionera, förvara, tina och värm enkelt de näringsrika barnmåltiderna.

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Enkel lagring ger dig fräscha måltider

  • Två återanvändbara förvaringsburkar

  • Ångkokare för hälsosam barnmat

Tina eller värm enkelt upp dina förvarade måltider

Tina eller värm enkelt upp dina förvarade måltider

Utvecklad för Philips Avent 4-i-1-ångkokare för hälsosam barnmat. Tina eller värm enkelt upp de förvarade måltiderna.

Förvara rätt portionsstorlek för det växande småbarnet

Förvara rätt portionsstorlek för det växande småbarnet

Förvara rätt portionsstorlek för det växande småbarnet.

Förslutningslocken bidrar till att bevara en färsk smaken

Förslutningslocken bidrar till att bevara en färsk smak

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Verifierad köpare

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Fördelar

Qualità, prezzo

Nackdelar

Recipiente con becco poco pronunciato

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Datum för användning 2020-05-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Datum för användning 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum för användning 2026-10-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum för användning 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum för användning 2022-12-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum för användning 2022-12-29

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 