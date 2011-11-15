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  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer

Utgått

AventBitring, Classic-serien

SCF880/01

3.7
| (3) Recensioner
Passar små munnar och händer
Med de BPA-fria, klassiska bitringarna i Philips Avent-serie SCF880/01 masseras barnets ömma tandkött genom olika tandutvecklingsstadier. Den färggranna, lekfulla designen passar perfekt i ditt barns händer och mun och hjälper till att lindra tandvärk.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bitring som hjälper till att lindra tandvärk

Passar små munnar och händer

  • Steg 1

  • Bitring för framtänder

Strukturerad, för barnet att tugga på när framtänderna utvecklas

Strukturerad, för barnet att tugga på när framtänderna utvecklas

Den här bitringen har olika strukturer för att ge växlande trycknivåer och på så sätt lindra barnets tandvärk.

Philips Avent bitringar är helt BPA- och ftalatfria

Philips Avent bitringar är helt BPA- och ftalatfria

BPA-fri – i enlighet med EU-direktiv 2011/8/EU.

Kan steriliseras i en Philips Avent-sterilisator

Kan steriliseras i en Philips Avent-sterilisator

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

3

Recensioner

4
3
2

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Teether Classic Range

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Teether Classic Range

15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Anneau de dentition Classic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Anneau de dentition Classic

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Línea de mordillos Classic

Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 