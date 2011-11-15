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Utgått
SCF880/01
Steg 1
Bitring för framtänder
Den här bitringen har olika strukturer för att ge växlande trycknivåer och på så sätt lindra barnets tandvärk.
BPA-fri – i enlighet med EU-direktiv 2011/8/EU.
3.7
av 5
3
Recensioner
jopke
15/11/2011
United Kingdom
Best teether on the market
It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Teether Classic Range
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Teether Classic Range
monalisa
15/01/2012
France
super produit, très résistant
commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Anneau de dentition Classic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Anneau de dentition Classic
tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Den här recensionen skrevs för SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.