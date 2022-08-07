ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
  • Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen

Philips Avent Premium4-i-1 ångkokare/blender

SCF883/02

4.2
| (469) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen
Vi vet att näringsrik mat är grundläggande för ditt barns hälsosamma utveckling. Med Philips Avents barnmatsmixer för hälsosam barnmat kan du enkelt tillaga goda hemlagade måltider som är skräddarsydda för barnets avvänjning.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Skapa flera näringsrika måltider för barnet

Ångkoka, mixa, tina och värm upp igen

  • Hälsosam ångkokning

  • Ångkoka och mixa i en burk

  • Enkel upptining och uppvärmning

  • Enkel att använda och rengöra

  • Avvänjningsråd och recept

Unikt sätt att ångkoka för att behålla näringsämnen

Unikt sätt att ångkoka för att behålla näringsämnen

Ångkokning är ett hälsosamt sätt att tillaga mat. Med vår unika teknik cirkulerar ångan uppåt från botten så att alla ingredienser blir jämnt tillagade utan kokning. Näringsämnen, smak, konsistens och vätska bibehålls inför mixningen.

Ångkoka maten och mixa den sedan i samma praktiska burk

Ångkoka maten och mixa den sedan i samma praktiska burk

Laga näringsrik barnmat i en och samma burk. När du har ångkokat dina ingredienser behöver du bara lyfta burken, vända den och låsa den på plats så kan du mixa den till önskad konsistens.

Från puré till fastare bitar, och alla steg där emellan

Från puré till fastare bitar, och alla steg där emellan

Vår hälsosamma 4-i-1-ångkokare för barnmat hjälper dig i alla stadier, och klarar allt från fint mixad frukt och grönsaker till att kombinera ingredienser som kött och fisk och slutligen fastare bitar.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

469

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

07/08/2022

Sverige

Sverige

Den har allt man behöver som förälder.

Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.

Fördelar

Den går tyst

Nackdelar

Många delar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

07/08/2022

Sverige

Sverige

Räddaren i nöden

Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.

Fördelar

Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.

Nackdelar

Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

01/08/2022

Sverige

Sverige

Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.

Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.

Fördelar

Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.

Nackdelar

Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas