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30 dagars ångerrätt
Hälsosam ångkokning
Ångkoka och mixa i en burk
Enkel upptining och uppvärmning
Enkel att använda och rengöra
Avvänjningsråd och recept
Ångkokning är ett hälsosamt sätt att tillaga mat. Med vår unika teknik cirkulerar ångan uppåt från botten så att alla ingredienser blir jämnt tillagade utan kokning. Näringsämnen, smak, konsistens och vätska bibehålls inför mixningen.
Laga näringsrik barnmat i en och samma burk. När du har ångkokat dina ingredienser behöver du bara lyfta burken, vända den och låsa den på plats så kan du mixa den till önskad konsistens.
Vår hälsosamma 4-i-1-ångkokare för barnmat hjälper dig i alla stadier, och klarar allt från fint mixad frukt och grönsaker till att kombinera ingredienser som kött och fisk och slutligen fastare bitar.
4.2
av 5
469
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Test87
07/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Den har allt man behöver som förälder.
Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.
Fördelar
Den går tyst
Nackdelar
Många delar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gigi19
07/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Räddaren i nöden
Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.
Fördelar
Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.
Nackdelar
Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gotland
01/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.
Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.
Fördelar
Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.
Nackdelar
Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas