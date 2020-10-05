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  • Passar små munnar och händer
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Utgått

AventDjurformade bitringar

SCF890/01

4.8
| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Passar små munnar och händer
Med de BPA-fria, djurformade bitringarna i Avent-serien SCF890/01 masseras barnets ömma tandkött genom olika tandutvecklingsstadier. Den färggranna, lekfulla designen passar perfekt i ditt barns händer och mun och hjälper till att lindra tandvärk.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bitring som hjälper till att lindra tandvärk

Passar små munnar och händer

  • Steg 1

  • Bitring för framtänder

Strukturerad, för barnet att tugga på när framtänderna utvecklas

Strukturerad, för barnet att tugga på när framtänderna utvecklas

Den här bitringen har olika strukturer för att ge växlande trycknivåer och på så sätt lindra barnets tandvärk.

Philips Avent bitringar är helt BPA- och ftalatfria

Philips Avent bitringar är helt BPA- och ftalatfria

BPA-fri – i enlighet med EU-direktiv 2011/8/EU.

Kan steriliseras i en Philips Avent-sterilisator

Kan steriliseras i en Philips Avent-sterilisator

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Fördelar

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Nackdelar

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF890/01 Beißring im Tierdesign

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22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

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Den här recensionen skrevs för SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

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15/07/2012

France

France

Anneau très apprécié par mes jumeaux

Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.

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Den här recensionen skrevs för SCF890/01 Anneaux de dentition

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 