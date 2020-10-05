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Utgått
Steg 1
Bitring för framtänder
Den här bitringen har olika strukturer för att ge växlande trycknivåer och på så sätt lindra barnets tandvärk.
BPA-fri – i enlighet med EU-direktiv 2011/8/EU.
4.8
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Fördelar
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Nackdelar
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Angiepou
15/07/2012
France
Anneau très apprécié par mes jumeaux
Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF890/01 Anneaux de dentition
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.