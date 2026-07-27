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  • Enkel och pålitlig temperaturavläsning
  • Enkel och pålitlig temperaturavläsning
  • Enkel och pålitlig temperaturavläsning
  • Enkel och pålitlig temperaturavläsning

Utgått

Set med digital termometer för barn

SCH530/86

Enkel och pålitlig temperaturavläsning
Digital termometernapp för enkel och exakt mätning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Enkel och pålitlig temperaturavläsning

Digital termometer för enkel och exakt mätning

Snabb, tillförlitlig och exakt digital termometer för att ta temperaturen på barnet.

Snabb och tillförlitlig temperaturmätning inom några sekunder

Aldrig för varmt och aldrig för kallt. Den digitala termometern "Just Right" visar snabbt om mjölken eller maten är lagom varm. Nu behöver du inte längre gissa temperaturen när du värmer flaskor och burkar, och kan dessutom kontrollera att maten fortfarande är tillräckligt varm när ni har tagit en paus i matningen.

Knottrig ring förhindrar hudirritation

Knottrorna på ringen gör att luften flödar fritt bakom nappen så att barnets känsliga hud inte blir irriterad.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 