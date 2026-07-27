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Utgått
SCH530/86
Snabb, tillförlitlig och exakt digital termometer för att ta temperaturen på barnet.
Aldrig för varmt och aldrig för kallt. Den digitala termometern "Just Right" visar snabbt om mjölken eller maten är lagom varm. Nu behöver du inte längre gissa temperaturen när du värmer flaskor och burkar, och kan dessutom kontrollera att maten fortfarande är tillräckligt varm när ni har tagit en paus i matningen.
Knottrorna på ringen gör att luften flödar fritt bakom nappen så att barnets känsliga hud inte blir irriterad.
Recensioner
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.