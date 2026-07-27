Snabb och tillförlitlig temperaturmätning inom några sekunder

Aldrig för varmt och aldrig för kallt. Den digitala termometern "Just Right" visar snabbt om mjölken eller maten är lagom varm. Nu behöver du inte längre gissa temperaturen när du värmer flaskor och burkar, och kan dessutom kontrollera att maten fortfarande är tillräckligt varm när ni har tagit en paus i matningen.