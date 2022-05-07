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Utgått
SCH550/00
Den digitala bad-och rumstermometern kan du bekvämt bestämma den perfekta temperaturen för barnets badvatten eller rum. Babyn känner sig bekvämast i badet om vattnet är mellan 36,5 och 38 °C. Om temperaturen är 39 °C eller mer är det för varmt, och barnet kan bränna sig! När rumstemperaturen är omkring 18 °C känner sig barnet bekvämast när han/hon sover.
Alla produkter som följer leksaksstandarden har genomgått noggranna tester där man fastställt att de uppfyller normerna och är helt säkra.
3.1
av 5
128
Recensioner
Lottielou73
07/05/2022
United Kingdom
Mine lasted 11 years!
Battery ran out a couple months ago so binned it as looked like a sealed unit. Looking for a replacement and surprised to see bad reviews. Used as bath thermometer initially but the last 9 for room temperature. Loved it
Fördelar
Lasted ages
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
PatrickD
20/12/2017
United Kingdom
Four years later and still going strong
We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
karjanmos
20/12/2017
United Kingdom
Four years later and still going strong
We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.