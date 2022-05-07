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Utgått

Philips AventBabybad- och rumstermometer

SCH550/00

3.1
| (128) Recensioner
Exakt temperatur
Med den här digitala termometern mäter du rums- och badtemperaturen för barnet. Tack vare dess utformning är den även en rolig leksak för barnet att leka med i vattnet.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flyter i vatten

Exakt temperatur

Korrekta temperaturavläsningar för badvatten eller sovrum

Den digitala bad-och rumstermometern kan du bekvämt bestämma den perfekta temperaturen för barnets badvatten eller rum. Babyn känner sig bekvämast i badet om vattnet är mellan 36,5 och 38 °C. Om temperaturen är 39 °C eller mer är det för varmt, och barnet kan bränna sig! När rumstemperaturen är omkring 18 °C känner sig barnet bekvämast när han/hon sover.

Följer alla relevanta leksaks- och säkerhetsstandarder

Följer alla relevanta leksaks- och säkerhetsstandarder

Alla produkter som följer leksaksstandarden har genomgått noggranna tester där man fastställt att de uppfyller normerna och är helt säkra.

Flyter i vatten

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

128

Recensioner

07/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Mine lasted 11 years!

Battery ran out a couple months ago so binned it as looked like a sealed unit. Looking for a replacement and surprised to see bad reviews. Used as bath thermometer initially but the last 9 for room temperature. Loved it

Fördelar

Lasted ages

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

20/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Four years later and still going strong

We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

20/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Four years later and still going strong

We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

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  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 