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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
1 flaska
125 ml
Flöde 2-napp
Från 0 månader
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
4.7
av 5
229
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Super bra flaska
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något. Rekomendera verkligen denna flaska
Fördelar
Inget vakuum, inget spill
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten har utmärkta funktionen!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska är perfekt för nyfödda bebisar, jag kan rekommendera den!
Fördelar
lätt att använda
Nackdelar
ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Ergonomisk
Min bebis tycker om denna flaska. Den är liten och lätt att ta med sig och lätt att rengöra.
Fördelar
Liten och lätt.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Natural Response Nipple frigör endast mjölk när bebisen dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar.