ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem

Philips Avent Natural ResponseNappflaska med Airfree-ventil

SCY670/00

4.7
| (229) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
Ger lugna och bekväma matningar. Natural Response-nappen stödjer barnets unika drickrytm och AirFree-ventilen har utformats för extra skydd mot kolik, gaser och reflux. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer nedan.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En napp som fungerar som ett bröst*

Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem

  • 1 flaska

  • 125 ml

  • Flöde 2-napp

  • Från 0 månader

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Det är viktigt att hitta rätt napp

Det är viktigt att hitta rätt napp

Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

229

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

28/01/2023

Sverige

Sverige

Super bra flaska

Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något. Rekomendera verkligen denna flaska

Fördelar

Inget vakuum, inget spill

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktionen!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska är perfekt för nyfödda bebisar, jag kan rekommendera den!

Fördelar

lätt att använda

Nackdelar

ingen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

25/01/2023

Sverige

Sverige

Ergonomisk

Min bebis tycker om denna flaska. Den är liten och lätt att ta med sig och lätt att rengöra.

Fördelar

Liten och lätt.

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Natural Response Nipple frigör endast mjölk när bebisen dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar.