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  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
  • Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem

Philips Avent Natural ResponseNatural-nappflaska

SCY673/82

4.7
| (232) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
Lugn och bekväm matning. Natural Response dinapp följer bebisens unika sug-, svälj- och andningsrytm och AirFree-ventilen är utformad för att se till att det inte hamnar någon luft i magen för extra skydd mot kolik, gas och uppstötningar.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En dinapp som fungerar som ett bröst*

Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • Flöde 2-dinapp

  • Från 1 månad

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Det är viktigt att hitta rätt napp

Det är viktigt att hitta rätt napp

Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

232

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

03/07/2023

Sverige

Sverige

Rymlig flaska medlättdrucken napp som inte droppar

Funkat bra för min bebis från 1 veckas ålder. Han har kunnat dricka enkelt utan spill och kladd. Kommer även använda den med hans ökade aptit eftersom den rymmer mycket. Något knepigare att handdiska än andra flaskor - når inte riktigt ner till botten av flaskan med disksvamp.

Fördelar

Lättdrucken napp, rymlig flaska, inget magont

Nackdelar

Bör rengöras i diskmaskin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

26/06/2023

Sverige

Sverige

Smidig nappflaska

Otroligt bra nappflaska som passar utmärkt för de som både ammar och ger nappflaska eftersom barnet måste suga ur nappflaskan. Det är också smidigt att flaskan inte läker än om den är upp och ned. Bara positiva saker att säga om denna flaska!

Fördelar

Att den inte läker och att barnet måste suga.

Nackdelar

Finner inga nackdelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

24/06/2023

Sverige

Sverige

Bästa nappflaskan

Med vår första barn vägrade hon att ta flaska, vi testade allt och tillsist blev vi rekommenderad Philips Avent Natural nappflaska av min kusin och det funkade. Så med vår andra använde vi direkt Philips flaska. Vi har använt det mer än 1 månad i kombination med amning och än så länge har han inte haft någon besvär magen.

Fördelar

Lätt att rengöra och lagom mjuk dinapp

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar.