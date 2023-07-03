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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
1 flaska
260 ml
Flöde 2-dinapp
Från 1 månad
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
4.7
av 5
232
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Rebxor
03/07/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Rymlig flaska medlättdrucken napp som inte droppar
Funkat bra för min bebis från 1 veckas ålder. Han har kunnat dricka enkelt utan spill och kladd. Kommer även använda den med hans ökade aptit eftersom den rymmer mycket. Något knepigare att handdiska än andra flaskor - når inte riktigt ner till botten av flaskan med disksvamp.
Fördelar
Lättdrucken napp, rymlig flaska, inget magont
Nackdelar
Bör rengöras i diskmaskin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Gustavsson66
26/06/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Smidig nappflaska
Otroligt bra nappflaska som passar utmärkt för de som både ammar och ger nappflaska eftersom barnet måste suga ur nappflaskan. Det är också smidigt att flaskan inte läker än om den är upp och ned. Bara positiva saker att säga om denna flaska!
Fördelar
Att den inte läker och att barnet måste suga.
Nackdelar
Finner inga nackdelar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Mamamuu9
24/06/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Bästa nappflaskan
Med vår första barn vägrade hon att ta flaska, vi testade allt och tillsist blev vi rekommenderad Philips Avent Natural nappflaska av min kusin och det funkade. Så med vår andra använde vi direkt Philips flaska. Vi har använt det mer än 1 månad i kombination med amning och än så länge har han inte haft någon besvär magen.
Fördelar
Lätt att rengöra och lagom mjuk dinapp
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar.