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  • Följer bebisens sugrytm
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  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm

Philips Avent Natural ResponseNappflaska

SCY903/03

4.7
| (382) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Natural Response-nappen släpper endast ut mjölk när barnet aktivt dricker. Barnet kan dricka i samma takt som vid amning, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer information nedan.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En napp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • 3 flaskor

  • 260 ml

  • Dinapp med normalt flöde

  • 3-6 m

Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad napp

Naturligt grepp med bröstformad napp

Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

Det är viktigt att hitta rätt napp

Det är viktigt att hitta rätt napp

Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

382

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

26/03/2026

Sverige

Sverige

Äntligen tar bebis flaska!

Äntligen en nappflaska som min bebis vill äta ur och pappan kan hjälpa till att mata. Nappflaskan har en dinapp som liknan bröstet och jag tror det är därför den funkar för min bebis. Att den har en ring som lyser i mörkret är ett stort plus! Underlättar när vi hjälps åt under nätterna och den självlysande ringen går att ta av. Flaskan funkar perfekt att varva amning och flaska, dinappen ser ut som en bröstvårta så jag tror det är därför. Vi är väldigt nöjda med denna flaska!

Fördelar

Självlysande,lagom stor, dinappen liknar bröstvårtan.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

23/03/2026

Sverige

Sverige

Kvalitativ och behaglig

Jag är helnöjd med den här nappflaskan! Det som sticker ut mest är hur väl den faktiskt efterliknar amning. Att dinappen bara släpper ut mjölk när bebisen aktivt suger gör en enorm skillnad – det känns tryggt att veta att barnet kan dricka i sin egen takt, precis som vid bröstet. Min intention var att helamma men det höll inte och den här flaskan har gjort övergången mellan amning och flaskmatning smidig och utan onödig stress. Vi alla mår så mycket bättre när pappan kan hjälpa mata under nätterna. Att den dessutom lyser i mörkret är en funktion som vi uppskattat väldigt mycket då den som sagt främst används vid nattmatning. Generellt känns det som en genomtänkt och kvalitativ produkt. Vi är nöjda.

Fördelar

Dinappen säkerställer flöde, lyser i mörkret, enkel att rengöra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

23/03/2026

Sverige

Sverige

Drömflaskan till nattmatningen!

Efter att ha testat andra märken var det här den enda flaskan som vår tjej tar. Så nöjd över båda flaskans utformning och att den lyser i mörkret!

Fördelar

Bra nappflaska! Lyser i mörkret.

Nackdelar

När man använder flaskan i dagsljus märker man inte att den lyser upp.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

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