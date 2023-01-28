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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
1 flaska
330 ml
Flöde 4-dinapp
6 m+
Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
4.8
av 5
235
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Super
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.
Fördelar
Blir inget vakuum, inget spill
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten har utmärkta fuktioner!
Jag väljer philips nappflaskor för att det är av hög kvalitet och bekvämt att använda stor volym. min bebis gillar det.Jag kan rekommendera det för bebisen i alla åldrar!
Fördelar
lagom volym
Nackdelar
ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Utmärkt!
Nappflaskorna i samma serie är vår bebis bästa vän. Eftersom hon fått flaska redan från BB och vi har testat en hel del olika så är Phillips de bästa i alla storlekar. Det finns en god idé i flaskans utformning såsom ergonomi, sughastighet och mycket mer. Testa själva och avgör!
Fördelar
Ergonomisk
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011