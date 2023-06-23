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Philips Avent Natural Response Nappflaska
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SCY906/02
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Användarhandbok
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Funktion (1)
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?
Hur gör Natural Response-nappen det enklare att byta från amning till flaskmatning?
Vilka är fördelarna med den nya Natural Response-nappen?
Kan jag använda Natural Response-nappar med de ursprungliga Natural-flaskorna?
AventLock till nappflaska
AventSkruvring till nappflaska
AventFörslutningslock till nappflaska
Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-napp dras in i flaskan
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