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  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm

Philips Avent Natural ResponseNatural-nappflaska i glas

SCY933/01

4.4
| (233) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen aktivt dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En dinapp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • 1 flaska

  • 240 ml

  • Flöde 3-dinapp

  • 3-6 m

Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad napp

Naturligt grepp med bröstformad napp

Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

233

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktion!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska gjord av rent glas lätt att underhålla.Jag kan rekommendera denna nappflaska för bebisar i alla ålder!

Fördelar

flaska gjord av rent glas

Nackdelar

ingen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

25/01/2023

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Den fungerar mycket bra och hon älskar flaskan. Hon får lätt isig maten i sin egen rytm och lätt att hålla i.

Fördelar

Härligt att hålla i.

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

15/01/2023

Sverige

Sverige

Älskar glasflaskan!

Det finns inget negativt med denna flaska! Vår dotter har inte velat ta någon flaska tidigare men denna tog hon från start. Jag gillar att det inte bara rinner ur flaskan utan att hon kan pausa trots att dinappen är i munnen. Sedan gillar jag glasvarianten bättre än plastflaskorna. Jag gillar att den har en tyngd plus att den känns mer hygienisk.

Fördelar

Tyngden, och att den följer bebisens rytm

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

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