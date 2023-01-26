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1 flaska
240 ml
Flöde 3-dinapp
3-6 m
Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
4.4
av 5
233
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten har utmärkta funktion!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska gjord av rent glas lätt att underhålla.Jag kan rekommendera denna nappflaska för bebisar i alla ålder!
Fördelar
flaska gjord av rent glas
Nackdelar
ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Mycket bra!
Den fungerar mycket bra och hon älskar flaskan. Hon får lätt isig maten i sin egen rytm och lätt att hålla i.
Fördelar
Härligt att hålla i.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Lovis37
15/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Älskar glasflaskan!
Det finns inget negativt med denna flaska! Vår dotter har inte velat ta någon flaska tidigare men denna tog hon från start. Jag gillar att det inte bara rinner ur flaskan utan att hon kan pausa trots att dinappen är i munnen. Sedan gillar jag glasvarianten bättre än plastflaskorna. Jag gillar att den har en tyngd plus att den känns mer hygienisk.
Fördelar
Tyngden, och att den följer bebisens rytm
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011