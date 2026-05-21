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Natural Response Nipple
Nappaket mixa och matcha
3 bitar
Napp med mediumflöde, napp med snabbt flöde, napp med extra snabbt flöde
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
4.6
av 5
69
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Aly12
21/05/2026
Italia
Perfette!
Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!
Fördelar
Esattamente come da descrizione
Nackdelar
Nessuno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
RD92
21/10/2025
Deutschland
Del av marknadsföring
Die Sauger sind echt klasse!
Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.
Fördelar
Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
1chefe2
14/10/2025
Deutschland
Del av marknadsföring
Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche
Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.
Fördelar
Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Jämfört med tidigare förpackning.
Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.
0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.