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  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt
  • Varje barn är unikt

Philips Avent Natural ResponseNapp

SCY960/03

4.6
| (69) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Varje barn är unikt
Det här paketet hjälper dig att hitta rätt flöde för ditt barns rytm och gör det enkelt att byta när behoven förändras allteftersom barnet växer. Ålder är bara en indikation eftersom varje barn har sin egen drickrytm.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Hitta rätt flöde för ditt barn

Varje barn är unikt

  • Natural Response Nipple

  • Nappaket mixa och matcha

  • 3 bitar

  • Napp med mediumflöde, napp med snabbt flöde, napp med extra snabbt flöde

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.

Det är viktigt att hitta rätt napp

Det är viktigt att hitta rätt napp

Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

69

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

21/05/2026

Italia

Italia

Perfette!

Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!

Fördelar

Esattamente come da descrizione

Nackdelar

Nessuno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Die Sauger sind echt klasse!

Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.

Fördelar

Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche

Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.

Fördelar

Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Jämfört med tidigare förpackning.

  2. Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.

  3. 0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.