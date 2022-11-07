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    • Följer bebisens sugrytm Följer bebisens sugrytm Följer bebisens sugrytm
    • Play Pause

      Philips Avent Natural Response Natural Response dinapp

      SCY963/02

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Följer bebisens sugrytm

      Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen aktivt dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.

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      Natural Response
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      Natural Response

      Natural Response dinapp

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      Följer bebisens sugrytm

      En dinapp som fungerar som ett bröst

      • Natural Response dinapp
      • 2 delar
      • Dinapp med normalt flöde
      • 1 m+
      Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

      Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

      Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

      Naturligt grepp med bröstformad dinapp

      Naturligt grepp med bröstformad dinapp

      Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.

      Utformad för att minska risken för kolik och obehag

      Utformad för att minska risken för kolik och obehag

      Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

      Det är viktigt att hitta rätt napp

      Det är viktigt att hitta rätt napp

      Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

      Droppfri napp förhindrar spill och förlorad mjölk

      Droppfri napp förhindrar spill och förlorad mjölk

      Nappöppningen är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisen äter för att du inte ska spilla mjölk oavsett om du är hemma eller inte.

      Flera flödeshastigheter tillgängliga

      Flera flödeshastigheter tillgängliga

      Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

      Samma produkter, ny navigation

      Samma produkter, ny navigation

      Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.

      Pappersförpackning med 80 % mindre koldioxidavtryck*

      Pappersförpackning med 80 % mindre koldioxidavtryck*

      Vi har minskat vårt koldioxidavtryck genom att byta ut våra nappförpackningar mot 100 % hållbart framtagna pappersförpackningar. Resultatet? 300 ton mindre plast per år** och 88 % mindre användning av fossila bränslen*, vilket gör att vi minimerar påverkan på vår planet där vi kan.

      Ha tålamod medan bebisen anpassar sig

      Ha tålamod medan bebisen anpassar sig

      Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.

      Natural Response-nappar och -flaskor är BPA-fria***

      Natural Response-nappar och -flaskor är BPA-fria***

      Philips Avent Natural-flaskorna och -napparna är tillverkade i ett BPA-fritt*** material.

      Tekniska specifikationer

      • Material

        Napp
        • Silicone
        • BPA free***

      • Vad medföljer?

        Mediumnapp
        2 pcs

      • Funktioner

        Nappegenskaper
        • Natural latch on
        • No-drip design
        • Soft and flexible
        • Anti-colic valve

      Badge-D2C

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      Recensioner

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      • Jämfört med tidigare förpackning.
      • * Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.
      • ** 0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.
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