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  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm

Philips Avent Natural ResponseNatural Response dinapp

SCY964/02

4.9
| (64) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen aktivt dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En dinapp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • Natural Response dinapp

  • 2 delar

  • Dinapp med snabbt flöde

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

64

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

15/05/2025

Italia

Italia

Philips Natural Response

Sono davvero soddisfatta di queste tettarelle Philips Natural Response! Le ho acquistate per il mio bimbo di 3 mesi e si sono rivelate perfette. Il flusso 4 è ideale per questa fase: abbastanza veloce da non farlo stancare troppo durante la poppata, ma comunque naturale e controllato, proprio come con l’allattamento al seno. Il design della tettarella è studiato molto bene: morbida, flessibile e con una forma che il mio bambino ha accettato senza problemi fin da subito. Inoltre, il fatto che funzioni solo quando il bambino succhia attivamente aiuta a prevenire coliche e fuoriuscite, rendendo l’esperienza più tranquilla per entrambi. Anche la qualità dei materiali è ottima, come da tradizione Philips Avent. Facili da montare, smontare e pulire. Un acquisto che consiglio a tutti i genitori che cercano una transizione naturale tra allattamento e biberon!

Fördelar

Flusso naturale e controllato

Nackdelar

Solo per determinati modelli: Non compatibile con biberon Avent “Classic” o altri marchi.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

15/05/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Avevo sempre usato altri tipi di tettarelle ma non ho avuto nessun problema a fare accettare anche questo tipo di tettarella dal bambino Mi è piaciuto il fatto che sia antigoccia. Ne consiglio l'acquisto

Fördelar

Antigoccia

Nackdelar

Nessuno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

08/05/2025

Italia

Italia

Ottima tettarella

Sto usando la tettarella Philips Avent Natural Response da quando il mio bimbo ha compiuto tre mesi e mi sto trovando davvero bene. Mi piace molto il fatto che il latte esca solo quando lui succhia attivamente e il passaggio tra seno e biberon è stato molto naturale. La valvola anticolica sembra funzionare, perché da quando la usiamo ha meno fastidi dopo le poppate.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Jämfört med tidigare förpackning.

  2. Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.

  3. 0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.