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Natural Response dinapp
2 delar
Dinapp med snabbt flöde
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
4.9
av 5
64
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Terry00
15/05/2025
Italia
Del av marknadsföring
Philips Natural Response
Sono davvero soddisfatta di queste tettarelle Philips Natural Response! Le ho acquistate per il mio bimbo di 3 mesi e si sono rivelate perfette. Il flusso 4 è ideale per questa fase: abbastanza veloce da non farlo stancare troppo durante la poppata, ma comunque naturale e controllato, proprio come con l’allattamento al seno. Il design della tettarella è studiato molto bene: morbida, flessibile e con una forma che il mio bambino ha accettato senza problemi fin da subito. Inoltre, il fatto che funzioni solo quando il bambino succhia attivamente aiuta a prevenire coliche e fuoriuscite, rendendo l’esperienza più tranquilla per entrambi. Anche la qualità dei materiali è ottima, come da tradizione Philips Avent. Facili da montare, smontare e pulire. Un acquisto che consiglio a tutti i genitori che cercano una transizione naturale tra allattamento e biberon!
Fördelar
Flusso naturale e controllato
Nackdelar
Solo per determinati modelli: Non compatibile con biberon Avent “Classic” o altri marchi.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Melifania
15/05/2025
Italia
Del av marknadsföring
Ottimo prodotto
Avevo sempre usato altri tipi di tettarelle ma non ho avuto nessun problema a fare accettare anche questo tipo di tettarella dal bambino Mi è piaciuto il fatto che sia antigoccia. Ne consiglio l'acquisto
Fördelar
Antigoccia
Nackdelar
Nessuno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Bb97
08/05/2025
Italia
Del av marknadsföring
Ottima tettarella
Sto usando la tettarella Philips Avent Natural Response da quando il mio bimbo ha compiuto tre mesi e mi sto trovando davvero bene. Mi piace molto il fatto che il latte esca solo quando lui succhia attivamente e il passaggio tra seno e biberon è stato molto naturale. La valvola anticolica sembra funzionare, perché da quando la usiamo ha meno fastidi dopo le poppate.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Jämfört med tidigare förpackning.
Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.
0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.