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  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm

Philips Avent Natural ResponseNatural Response dinapp

SCY966/02

4.5
| (25) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen aktivt dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En dinapp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • Natural Response dinapp

  • 2 delar

  • Flöde 6 - för tjockflytande vätskor

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

25

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

3
2

13/12/2024

Deutschland

Deutschland

Von Kind angenommen, leicht zu waschen

Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.

Fördelar

Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,

Nackdelar

Keine Angabe.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

11/12/2024

España

España

Fantástico

cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnete Qualität

“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!

Fördelar

Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Jämfört med tidigare förpackning.

  2. Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.

  3. 0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.