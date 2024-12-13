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Natural Response dinapp
2 delar
Flöde 6 - för tjockflytande vätskor
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
4.5
av 5
25
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Essiggurkentoast
13/12/2024
Deutschland
Del av marknadsföring
Von Kind angenommen, leicht zu waschen
Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.
Fördelar
Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,
Nackdelar
Keine Angabe.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Crizinha
11/12/2024
España
Fantástico
cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Tania525
10/12/2024
Deutschland
Del av marknadsföring
Ausgezeichnete Qualität
“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!
Fördelar
Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Jämfört med tidigare förpackning.
Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.
0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.