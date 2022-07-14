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Shaver series 5000Rakhuvuden

SH50/50

4.2
| (237) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Gör din rakapparat som ny
På två år har rakhuvudena rakat 9 miljoner hårstrån i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och få tillbaka 100 % prestanda. Kompatibel med rakapparaten i 5000-, 6000- och AquaTouch-serien.
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Shaver series 5000

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S5465/18

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S5467/17

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S5420/06R1

Shaver series 6000

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Renoverad rakapparat för våt- och torrakning

S6640/44R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Renoverad rakapparat för våt- och torrakning

S5466/17R1

Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Gör din rakapparat som ny

  • MultiPrecision-rakblad

  • Passar S5000 (S5xxx), förutom S55xx

  • Passar AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • Passar S6000 (S6xxx)

  • Passar PowerTouch (PT8xx, PT7xx)

Extra rakhuvud för rakapparater i 5000- och 6000-serien

Extra rakhuvud för rakapparater i 5000- och 6000-serien

SH50-refillrakhuvudena är kompatibla med rakapparater i 5000-serien (S5xxx) förutom S55xx, rakapparater i 6000-serien (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xx) och PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Byt ut rakhuvudena i endast två steg

Byt ut rakhuvudena i endast två steg

De senaste Philips-rakapparaterna har inbyggd bytespåminnelse i form av skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds så att du vet när det är dags att byta rakhuvuden.

Rakhuvuden som är enkla att byta ut

Rakhuvuden som är enkla att byta ut

1. Öppna rakapparaten genom att trycka på "release"-knappen. 2. Ta bort hållaren genom att vrida låset moturs. 3. Ta ut de gamla rakhuvudena och sätt försiktigt i de nya. Kontrollera att huvudena sätts in exakt i inställningen. 4. Byt ut behållaren och sätt fast den genom att vrida låset medurs. 5. När du stänger rakhuvudet ordentligt hörs ett klickljud.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

237

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

14/07/2022

Danmark

Danmark

Så kører min barbermaskine igen

Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SH50/50 Skær

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SH50/50 Skær

14/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

The correct new shaver blades

Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips

Fördelar

3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam

Nackdelar

None. Charges in an hour and lasts 10 days easily

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

24/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

excellant every which way!

The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

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