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S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
MultiPrecision-rakblad
Passar S5000 (S5xxx), förutom S55xx
Passar AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Passar S6000 (S6xxx)
Passar PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
SH50-refillrakhuvudena är kompatibla med rakapparater i 5000-serien (S5xxx) förutom S55xx, rakapparater i 6000-serien (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xx) och PowerTouch (PT8xx, PT7xx).
De senaste Philips-rakapparaterna har inbyggd bytespåminnelse i form av skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds så att du vet när det är dags att byta rakhuvuden.
1. Öppna rakapparaten genom att trycka på "release"-knappen. 2. Ta bort hållaren genom att vrida låset moturs. 3. Ta ut de gamla rakhuvudena och sätt försiktigt i de nya. Kontrollera att huvudena sätts in exakt i inställningen. 4. Byt ut behållaren och sätt fast den genom att vrida låset medurs. 5. När du stänger rakhuvudet ordentligt hörs ett klickljud.
4.2
av 5
237
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Kris0475
14/07/2022
Danmark
Så kører min barbermaskine igen
Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Mememeee
14/08/2024
United Kingdom
The correct new shaver blades
Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips
Fördelar
3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam
Nackdelar
None. Charges in an hour and lasts 10 days easily
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Brained It's not
24/01/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
excellant every which way!
The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads