ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud.
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud.

Utgått

3000 seriesBluetooth-hörlurar

SHB3595BK/10

1
| (1) Recension
Trådlös frihet, kraftfullt ljud.
De kompakta SHB3595Bluetooth?-hörlurarna ger kraftfullt ljud med upp till 6 timmars trådlös musikuppspelning. Bärbar lösning för smidig användning.
Visa alla fördelar

Trådlös frihet, kraftfullt ljud.

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • In-ear

  • 6 timmars speltid

Funktioner för Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Funktioner för Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet och få kristallklar musikunderhållning – trådlöst.

Välj mellan 3 par öronproppar så att du får den perfekta passformen för dig

Välj mellan 3 par öronproppar så att du får den perfekta passformen för dig

Öronpropparna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.

Effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett rent och kraftfullt ljud

Effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett rent och kraftfullt ljud

Kompakta och effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett exakt ljud med en kraftfull bas för en bättre ljudupplevelse i farten.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

1.0

av 5

1

Recension

5
4
3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Nackdelar

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Den här recensionen skrevs för 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Den här recensionen skrevs för 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.