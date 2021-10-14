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Utgått
SHB3595BK/10
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
In-ear
6 timmars speltid
Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet och få kristallklar musikunderhållning – trådlöst.
Öronpropparna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.
Kompakta och effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett exakt ljud med en kraftfull bas för en bättre ljudupplevelse i farten.
1.0
av 5
1
Recension
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Nackdelar
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Den här recensionen skrevs för 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Den här recensionen skrevs för 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth