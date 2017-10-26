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Utgått
SHB4385BK/00
8,2 mm-element/sluten baksida
In-ear
6 + 6 timmars speltid
Säker passform
Silikonöronsnäckor i tre olika storlekar för en bättre, anpassad passform.
Med 6 timmars speltid har du tillräckligt med ström för att lyssna länge. Om du ansluter till laddningsväskan får du ytterligare 6 timmars speltid.
Hörlurarna BASS+ har 8,2 mm-högtalarelement som ger stark, pulserande bas.
2.5
av 5
4
Recensioner
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Freddie95
15/09/2019
United Kingdom
Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month
Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.
Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Det faktiska resultatet kan variera