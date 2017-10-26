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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Recensioner
Feel it. BASS+
Med Philips helt trådlösa hörlurar BASS+ får du en djup och stadig bas och total rörelsefrihet. Lev utan begränsningar med en helt stabil anslutning och extra lång batteritid samt en kompakt laddningsväska. Designen har en stabilitetsvinge så att hörlurarna sitter extra säkert.
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Feel it. BASS+

  • 8,2 mm-element/sluten baksida

  • In-ear

  • 6 + 6 timmars speltid

  • Säker passform

Öronsnäckor i tre olika storlekar för anpassad passform

Öronsnäckor i tre olika storlekar för anpassad passform

Silikonöronsnäckor i tre olika storlekar för en bättre, anpassad passform.

Det laddningsbara batteriet ger upp till 6 timmars speltid

Det laddningsbara batteriet ger upp till 6 timmars speltid

Med 6 timmars speltid har du tillräckligt med ström för att lyssna länge. Om du ansluter till laddningsväskan får du ytterligare 6 timmars speltid.

8,2 mm-högtalarelement

8,2 mm-högtalarelement

Hörlurarna BASS+ har 8,2 mm-högtalarelement som ger stark, pulserande bas.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

4

Recensioner

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

Den här recensionen skrevs för SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

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