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Utgått
SHB5250BK/00
14,2 mm element/öppen baksida
Öronsnäcka
Platt kabel
Med hjälp av en kabelavlastning med gummerat flexgrepp mellan hörlurarna och kabeln skyddas kontakten från att skadas av upprepade böjningar vilket förlänger dess livslängd.
En design som baseras på örats geometri skapar en behaglig, bekväm passform för alla.
14,2 mm högtalarelement av hög kvalitet med en baskanaldesign på hörlurarna för en fyllig bas.
3.1
av 5
76
Recensioner
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Bluetooth-Headset
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Bluetooth-Headset
Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5250BK Bluetooth-Headset
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5250BK Bluetooth-Headset
Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Auricular Bluetooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Auricular Bluetooth
Det faktiska resultatet kan variera