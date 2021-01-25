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  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud
  • Trådlös frihet, kraftfullt ljud

Utgått

Bluetooth-headset

SHB5250WT/00

3.1
| (76) Recensioner
Trådlös frihet, kraftfullt ljud
Philips MyJam FreshTones BT-hörlurar är utformade för trådlös frihet var du än är. De har 14,2 mm-element för stor bas och en optimal passform med örats geometri i åtanke.
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Utformad för att passa i örat

Trådlös frihet, kraftfullt ljud

  • 14,2 mm element/öppen baksida

  • Öronsnäcka

  • Platt kabel

Kabelavlastning med flexgrepp förbättrar hållbarhet och anslutning

Med hjälp av en kabelavlastning med gummerat flexgrepp mellan hörlurarna och kabeln skyddas kontakten från att skadas av upprepade böjningar vilket förlänger dess livslängd.

14,2 mm högtalarelement ger kraftfullt ljud och fyllig bas

14,2 mm högtalarelement ger kraftfullt ljud och fyllig bas

14,2 mm högtalarelement av hög kvalitet med en baskanaldesign på hörlurarna för en fyllig bas.

Kraftiga magneter förbättrar basprestanda

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

76

Recensioner

25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Bluetooth-Headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Bluetooth-Headset

09/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5250BK Bluetooth-Headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5250BK Bluetooth-Headset

04/04/2017

España

España

sonido ESPEC TACULAR!!!!

Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Auricular Bluetooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5250WT Auricular Bluetooth

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