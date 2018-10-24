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Utgått
Högupplöst ljud
Med Philips SHB7250 med Bluetooth-anslutning slipper du kablar utan att tumma på ljudkvaliteten – du får fyllig bas och kristallklart ljud. Du kan lätt växla mellan musik och samtal var du än är.
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
Mjuka öronkuddar
Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud.
Automatisk aktiveringsenhet med enkel NFC-ihopparning så att du kan ansluta dina Bluetooth-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.
Den slutna baksidan isolerar din musik från alla yttre ljud, så att du kan njuta av alla fina detaljer i originalinspelningen och fylligt basljud.
4.2
av 5
33
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
mnavinc
24/10/2018
United Kingdom
Very nice headphones
Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Roro_333
25/11/2024
France
Casque parfait
J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Datum för användning 2022-11-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Datum för användning 2022-11-25
Morrisstagg
11/06/2020
Nederland
Verifierad köpare
Top hoofdtelefoon.
Ik heb altijd sennheizer gehad vanwege de geluidskwaliteit. Tot dat ik een draadloze zocht en bij deze philips terecht kwam. Uitstekende pasvorm, maar vooral de geluidskwaliteit ,, verbluffend gewoon, vooral de bas weergave. Subliem gewoon. Ik kijk graag films op mijn tablet. Een genot met deze hoofdtelefoon.
Fördelar
Geluidweergave, pasvorm, bediening.
Nackdelar
Eigenlijk geen. Misschien levensduur accu, mocht van mij groter zijn.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Datum för användning 2018-06-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Datum för användning 2018-06-11
Det faktiska resultatet kan variera
När du använder den medföljande kabeln till hörlurarna