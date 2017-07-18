ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen

Utgått

Trådlösa hörlurar med brusreducering

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Recensioner

Mer ljud, mindre brus

Inga sladdar, inget buller och inga kompromisser. Låt dig uppslukas av musiken med aktiv avancerad ActiveShield-brusreduceringsteknik. Anslut trådlöst med NFC-ihopparning, njut av musik och hantera samtal med smart kontroll på öronkuddar.

Visa alla fördelar

trådlöst

Mer ljud, mindre brus

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Kompakt vikbar modell

32 mm neodymiumhögtalarelement ger precis ljudkvalitet

32 mm neodymiumhögtalarelement ger precis ljudkvalitet

Justerade neodymiumelement på 32 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och passform på örat ger ett utmärkt och imponerande precisionsljud.

Med en extra ljudkabel kan musiken fortsätta utan ström

Till skillnad från de flesta hörlurarna med brusreducering fungerar de här med eller utan batteri för att konsekvent ge utmärkt ljud i alla miljöer. Om batteriet tar slut kan du enkelt ansluta ljudkabeln och fortsätta att njuta av din favoritmusik.

Bekväma handsfree-samtal med mikrofon och Bluetooth® 4.0

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

41

Recensioner

18/07/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Riktigt bra för en vettig peng...

Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Fördelar

actually noise cancelling working

Nackdelar

accidental waterproof?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Datum för användning 2020-01-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Datum för användning 2020-01-21

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det faktiska resultatet kan variera