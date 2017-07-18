Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SHB8850NC/00
Mer ljud, mindre brus
Inga sladdar, inget buller och inga kompromisser. Låt dig uppslukas av musiken med aktiv avancerad ActiveShield-brusreduceringsteknik. Anslut trådlöst med NFC-ihopparning, njut av musik och hantera samtal med smart kontroll på öronkuddar.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell
Justerade neodymiumelement på 32 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och passform på örat ger ett utmärkt och imponerande precisionsljud.
Till skillnad från de flesta hörlurarna med brusreducering fungerar de här med eller utan batteri för att konsekvent ge utmärkt ljud i alla miljöer. Om batteriet tar slut kan du enkelt ansluta ljudkabeln och fortsätta att njuta av din favoritmusik.
3.6
av 5
41
Recensioner
DocM
18/07/2017
Sverige
Verifierad köpare
Riktigt bra för en vettig peng...
Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Fördelar
actually noise cancelling working
Nackdelar
accidental waterproof?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Datum för användning 2020-01-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Datum för användning 2020-01-21
Sandman2309
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Det faktiska resultatet kan variera