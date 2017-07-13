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Utgått

Trådlösa HiFi-hörlurar

SHC5100/10

3.5

| (90) Recensioner

Trådlös frihet

Inget mer trassel med sladdar, du kan känna dig helt fri när du går runt hemma och njuter av musiken. Med den laddningsbara och lätta designen på de här Philips-hörlurarna SHC5100/10 orkar du bära dem mycket länge.

Visa alla fördelar

Helt laddningsbara, trådlösa hörlurar

Trådlös frihet

  • Over-ear

Självjusterande inre huvudband

Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.

32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda

Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt men ändå kraftfullt högtalarelement som ger ett ljud utan störningar, oavsett ineffekt.

Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

90

Recensioner

13/07/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Tror det blir svårt att hitta något bättre i samma prisklass!

Har haft dessa lurar i snart ca 3 1/2 år och inte varit missnöjd med någonting än så länge, och hoppas att jag inte stöter på något som skulle ändra på min uppfattning om denna produkt längre fram.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5100 Wireless HiFi Headphone

26/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Just about to purchase my third pair.

Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5100 Wireless HiFi Headphone

13/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic

I had all my old LPS and singles in the loft. My sons bought me a cheap record deck but the speakers were terrible. They then bought me a set of Philips headphones. Wow! I could put a record on in my study, go out and do the gardening listening to all my old records with a better quality than I'd ever heard them before!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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