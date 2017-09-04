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Utgått
SHC5102/10
Trådlös frihet
Med de här hörlurarna från Philips slipper du trassel med sladdar. Du kan känna dig helt fri när du går runt hemma och njuter av musiken. Med den laddningsbara och lätta designen orkar du bära dem mycket länge.
Over-ear
Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.
Hörlurarna har designats för användning med uppladdningsbara batterier. Du behöver inte tänka på kostnaden om du använder dem ofta.
Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.
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3.2
av 5
26
Recensioner
Paolo51
04/09/2017
Italia
Verifierad köpare
Ottimo prodotto
Ne avevo già acquistato un altro, soddisfatto del prodotto alla prima esigenza ne ho comprato un altro.
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Den här recensionen skrevs för SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Tiziano
20/12/2015
Italia
Un complemento essenziale per ogni TV
Questa confezione comprende due cuffie e un trasmettitore. L'audio è di ottima qualità, ogni cuffia ha il proprio volume e la portata di trasmissione è impressionante. Ottime per guardare la TV di notte senza disturbare o per continuare ad ascoltare la propria musica o la tv mentre si è impegnati a fare altro (lavare i piatti, giardinaggio, bricolage...). Perfette anche come regalo per chiunque poiché le applicazioni sono molto varie e certamente ognuno può trarne beneficio. Il trasmettitore può restare sempre connesso all'uscita audio (jack della cuffia) e si attiva automaticamente quando rileva del suono mentre si disattiva automaticamente quando non c'è alcun suono da trasmettere per alcuni minuti consecutivi. Questo le rende utilissime anche a persone anziane.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Griffinwar
07/11/2015
France
Bon rapport qualité prix
Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil