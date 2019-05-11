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SHC5200/10
FM-överföring
Bekväm passform
Upp till 14 timmars speltid
Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt men ändå kraftfullt högtalarelement som ger ett ljud utan störningar, oavsett ineffekt.
Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.
Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.
3.3
av 5
83
Recensioner
Janne258
11/05/2019
Sverige
Bra ljudkvalite,lätt att använda
Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Hedelund
02/05/2026
Danmark
Verifierad köpare
Gode hørertelefoner til TV
Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV
Fördelar
Virker godt og prisdygtigt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Fördelar
Light weight, easy to adjust volume.
Nackdelar
None found so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone