ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet
  • Trådlös frihet

Trådlösa HiFi-hörlurar

SHC5200/10

3.3
| (83) Recensioner
Trådlös frihet
Inget mer trassel med sladdar, du kan känna dig helt fri när du går runt hemma och lyssnar på musik. Med den laddningsbara och lätta designen på de här Philips-hörlurarna SHC5200/10 orkar du bära dem länge.
Visa alla fördelar

Helt laddningsbara, trådlösa hörlurar

Trådlös frihet

  • FM-överföring

  • Bekväm passform

  • Upp till 14 timmars speltid

32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda

Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt men ändå kraftfullt högtalarelement som ger ett ljud utan störningar, oavsett ineffekt.

Självjusterande inre huvudband

Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast måste göras varje gång du använder dem. Med de här hörlurarna får du igång musiken snabbare och enklare tack vare det flexibla, självjusterande huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till huvudets form och storlek.

Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.3

av 5

83

Recensioner

11/05/2019

Sverige

Sverige

Bra ljudkvalite,lätt att använda

Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

02/05/2026

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Gode hørertelefoner til TV

Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV

Fördelar

Virker godt og prisdygtigt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy listening.

I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.

Fördelar

Light weight, easy to adjust volume.

Nackdelar

None found so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.