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Utgått

Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

SHC8535/10

4

| (55) Recensioner

Trådlös frihet, klart ljud

Lyssna på musik hemma. De här bekväma stereohörlurarna SHC8535/10 från Philips har Hi-Fi-ljudåtergivning.

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Trådlös frihet, klart ljud

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Over-ear

  • Mjuka öronkuddar

Praktisk automatisk kanalsökning ger bästa möjliga mottagning

3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Förformade, mjuka öronkuddar för bekväm passform

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

55

Recensioner

31/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Really good stuff, awesome sound

I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good comfortable headphones

It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones

05/07/2023

Deutschland

Deutschland

Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips

die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen

Fördelar

haben einen Klasse Klang

Nackdelar

wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Datum för användning 2021-07-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Datum för användning 2021-07-05

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