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Utgått
SHC8535/10
Trådlös frihet, klart ljud
Lyssna på musik hemma. De här bekväma stereohörlurarna SHC8535/10 från Philips har Hi-Fi-ljudåtergivning.
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
Mjuka öronkuddar
Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.
4.0
av 5
55
Recensioner
boby56
31/01/2015
United Kingdom
Really good stuff, awesome sound
I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Swanny
24/07/2012
United Kingdom
Good comfortable headphones
It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8535 Wireless hi-fi headphones
david520
05/07/2023
Deutschland
Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips
die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen
Fördelar
haben einen Klasse Klang
Nackdelar
wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Datum för användning 2021-07-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Datum för användning 2021-07-05