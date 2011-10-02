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Utgått
SHD8600UG/10
Klar och trådlös musik
SHD8600UG/10-hörlurar ger dig frihet att njuta av TV och musik hemma. Digital överföring ger felfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.
Over-ear
Svart
Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.
Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.
De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.
3.5
av 5
27
Recensioner
KeithO
02/10/2011
United Kingdom
Excellent design and comfortable to use.
After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.
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Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
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Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
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Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
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attilio48
15/05/2014
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone