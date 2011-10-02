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Utgått

Trådlösa HiFi-hörlurar

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Recensioner

Klar och trådlös musik

SHD8600UG/10-hörlurar ger dig frihet att njuta av TV och musik hemma. Digital överföring ger felfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.

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Digital trådlös

Klar och trådlös musik

  • Over-ear

  • Svart

Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet

Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.

Skön passform med självjusterande inre huvudband

De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

27

Recensioner

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

15/05/2014

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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