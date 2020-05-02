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Utgått

Digitala trådlösa hörlurar

SHD8600/10

3.3

| (28) Recensioner

Trådlös musik

Med de här hörlurarna får du friheten att njuta av TV och musik i hemmet. Digital överföring ger fläckfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.

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Lätta, bekväma hörlurar

Trådlös musik

Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet

Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.

Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen

Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen

I dockningsstationen kan din mottagare förvaras bekvämt och tryggt när du inte använder den. I vissa modeller laddas även batteriet här.

Funktion för snabb laddning

Funktion för snabb laddning

Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

28

Recensioner

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Fördelar

Klang, Reichweite, Preis

Nackdelar

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Datum för användning 2018-05-02

Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Datum för användning 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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