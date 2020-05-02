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Utgått
SHD8600/10
Trådlös musik
Med de här hörlurarna får du friheten att njuta av TV och musik i hemmet. Digital överföring ger fläckfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.
Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.
I dockningsstationen kan din mottagare förvaras bekvämt och tryggt när du inte använder den. I vissa modeller laddas även batteriet här.
Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.
3.3
av 5
28
Recensioner
Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Fördelar
Klang, Reichweite, Preis
Nackdelar
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Datum för användning 2018-05-02
Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Datum för användning 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Musicfreak
23/11/2015
Deutschland
Nur eine Sache fehlt
Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer