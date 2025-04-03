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Utgått

Hörlurar i öronsnäcksmodell

SHE3010BK/00

5
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Extra bas
Philips-hörlurarna SHE3010 med mjuka in-ear-hörlurar har en mjuk och bekväm passform. Finns i knalliga färger som som matchar din stil.
Visa alla fördelar

Mjuka bekväma kuddar

Extra bas

  • 14,8 mm högtalarelement/öppen baksida

  • Öronsnäcka

Flexi-Grip-design för hållbarhet

En mjuk och flexibel anordning skyddar kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå vid upprepad böjning.

Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet

Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Mjukt hölje garanterar bekväm passform

De transparenta, gummerade hörlurarna formar sig efter örats form för bekväm lyssning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

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03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Fördelar

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Nackdelar

Keine

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Den här recensionen skrevs för SHE3010WT Earbuds

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21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Fördelar

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Nackdelar

Niet meer verkrijgbaar :(

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Den här recensionen skrevs för SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

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03/03/2019

Deutschland

Deutschland

Vergleichbares wird noch gesucht

Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.

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