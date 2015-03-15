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Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

SHE3805WT/00

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Extra bas

Den lilla, färgglada SHE3805 rymmer mycket kraft med sina effektiva högtalare som ger ultradynamisk bas. Mjuka öronsnäckor med ovalt rör som tillbehör ger en ergonomisk passform medan den inbyggda mikrofonen gör att du enkelt kan växla mellan musik och samtal.

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Kompakt headset med ovalt ljudrör

Extra bas

  • Vit

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.

Välj mellan 3 par öronsnäckor så att du får den perfekta passformen för dig

Välj mellan 3 par öronsnäckor så att du får den perfekta passformen för dig

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för att du ska hitta just de som passar dig perfekt.

Effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett rent och exakt ljud

Effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett rent och exakt ljud

Små och effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett klart ljud för en bättre ljudupplevelse i farten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

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