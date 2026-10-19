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Utgått
SHE3855RG/00
Ljusa toner, mäktig bas
Snygga Philips Chromz in-ear-hörlurar ger mäktig bas, komfort och snyggt utseende. Flera vakuummetaliserade, matta färgbeläggningsalternativ som matchar iPhone 6S.
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
In-ear
Philips Chromz in-ear-hörlurar har kraftfulla högtalare i en kompakt design för att garantera en perfekt passform med klart ljud och stor bas.
Ett ovalt ljudrör är ergonomiskt, bekvämt och passar perfekt i örat.
Öronsnäckorna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.
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