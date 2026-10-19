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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE3855RG/00

Tillgänglig i

Guld
Guld
Röd
Röd
Silver
Silver
Silvergrå
Silvergrå

Ljusa toner, mäktig bas

Snygga Philips Chromz in-ear-hörlurar ger mäktig bas, komfort och snyggt utseende. Flera vakuummetaliserade, matta färgbeläggningsalternativ som matchar iPhone 6S.

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Vaakuumetaliserad matt yta av hög kvalitet

Ljusa toner, mäktig bas

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • In-ear

Kraftfulla element återger klart ljud med stor bas

Kraftfulla element återger klart ljud med stor bas

Philips Chromz in-ear-hörlurar har kraftfulla högtalare i en kompakt design för att garantera en perfekt passform med klart ljud och stor bas.

Det ovala ljudröret ger ergonomisk och bekväm passform

Det ovala ljudröret ger ergonomisk och bekväm passform

Ett ovalt ljudrör är ergonomiskt, bekvämt och passar perfekt i örat.

Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för optimal passform

Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för optimal passform

Öronsnäckorna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.

Tekniska specifikationer

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