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Utgått

In-Ear-hörlurar

SHE8100BK/00

2.8

| (4) Recensioner

Djup och ren bas – alltid

Philips-hörlurarna SHE8100 med in-ear-hörlurar och högkvalitetselement ger dig riktigt djup bas och ett stadigt aluminiumhölje för ett renare ljud. Ovala ljudrör som garanterar ergonomisk komfort.

Visa alla fördelar

med solitt metallhölje

Djup och ren bas – alltid

  • 8,6 mm element/halvsluten bak

  • In-ear

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Du kan välja mellan tre storlekar på öronsnäckorna till dina in-ear-hörlurar – från små till stora, så att du får den perfekta passformen för dina öron.

Svängt hölje och ovala ljudrör för ergonomisk komfort

Dina in-ear-hörlurar är utformade för att passa alla öron. De ergonomiska ovala ljudrören och den svängda konstruktionen ger en optimerad, säker och bekväm passform – alltid.

Hållbar Flexi-Grip för stark hörlur-till-sladdanslutning

Den mjuka men ändå hållbara och flexibla kontakten mellan hörlurarna och sladden hjälper till att skydda mot potentiella skador som beror på att sladden ständigt böjs.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

4

Recensioner

4

09/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Ergonomisch und klingt gut

Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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Ja. jag rekommenderar den här produkten

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02/09/2015

Deutschland

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Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche

Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!

Den här recensionen skrevs för SHE8100SL InEar-Kopfhörer

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03/03/2016

Deutschland

Deutschland

Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.

Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.

Den här recensionen skrevs för SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer

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