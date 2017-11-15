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Utgått

In-Ear-hörlurar

SHE9100BS/00

3.5

| (4) Recensioner

Lyssna till enastående ljud med hög precision

Philips hörlurar SHE9100 har högkvalitetselement och ett precist metallhölje som ger detaljrikt och rent ljud. Ovala ljudrör och ett urval av tre olika öronsnäckor garanterar god passform och bekvämlighet.

Visa alla fördelar

med solitt metallhölje

Lyssna till enastående ljud med hög precision

  • 8,6 mm element/halvsluten bak

  • In-ear

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Du kan välja mellan tre storlekar på öronsnäckorna till dina in-ear-hörlurar – från små till stora, så att du får den perfekta passformen för dina öron.

Finjusterade neodymelement för högfrekvent klarhet

Finjusterade neodymelement för högfrekvent klarhet

Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet. De har omkonstruerade 8,6 mm neodymelement som är mottagliga för höga frekvenser och garanterar klar ljudkvalitet.

Hållbar Flexi-Grip för stark hörlur-till-sladdanslutning

Den mjuka men ändå hållbara och flexibla kontakten mellan hörlurarna och sladden hjälper till att skydda mot potentiella skador som beror på att sladden ständigt böjs.

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

4

Recensioner

4
2

15/11/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebig, guter Klang

Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer

05/07/2015

Deutschland

Deutschland

ein her

der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer

12/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Nice but less than expectations

Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.

Den här recensionen skrevs för SHE9100BL In-Ear Headphones

Den här recensionen skrevs för SHE9100BL In-Ear Headphones

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