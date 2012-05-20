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Utgått

Hörlurar för barn

SHK1030/00

4.7

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Utvecklade för barn

Philips-hörlurarna SHK1030 är formgivna för växande barn och är perfekta för små musikälskare som vill lyssna på musik var de än är. Det innebär en perfekt och bekväm passform, med volym begränsad till 85 dB för säker

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Storleksanpassade för barn och med en begränsad maxvolym

Utvecklade för barn

  • On-ear

  • Blått och grönt

Ergonomiskt, justerbart huvudband som växer med barnet.

Ergonomiskt, justerbart huvudband som växer med barnet.

Det ergonomiska huvudbandet är justerbart för att bekvämt passa alla barns huvud och anpassar sig när de växer.

Gräns för maxvolym på 85 dB för en säker musikupplevelse

Med barnhörlurarna kan du vara säker på att volymnivån är säker för ditt barn. Volymen har en maxgräns på 85 dB för en säker upplevelse.

Neodymhögtalarelementen på 32 mm ger ett rent och balanserat ljud

Neodymhögtalarelementen på 32 mm ger ett rent och balanserat ljud

Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones

28/06/2011

France

France

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK1030 Casque pour enfants

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK1030 Casque pour enfants

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones

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