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Utgått
Utvecklade för barn
Philips-hörlurarna SHK1030 är formgivna för växande barn och är perfekta för små musikälskare som vill lyssna på musik var de än är. Det innebär en perfekt och bekväm passform, med volym begränsad till 85 dB för säker
On-ear
Blått och grönt
Det ergonomiska huvudbandet är justerbart för att bekvämt passa alla barns huvud och anpassar sig när de växer.
Med barnhörlurarna kan du vara säker på att volymnivån är säker för ditt barn. Volymen har en maxgräns på 85 dB för en säker upplevelse.
Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.
4.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones
pasebval
28/06/2011
France
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK1030 Casque pour enfants
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK1030 Casque pour enfants
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK1030 Kids headphones