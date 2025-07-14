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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Blått och grönt
Begränsad volym < 85 dB
Det ergonomiska huvudbandet är justerbart för att bekvämt passa alla barns huvud och anpassar sig när de växer.
Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.
Med den skruvfria och hållbara designen kan hörlurarna enkelt tas ut och sättas in igen.
4.5
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
audiophile80
14/07/2025
België
Sounds better than most headphones of €80
Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.
Fördelar
geluidskwaliteit, looks, stevigheid
Nackdelar
geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Fördelar
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder