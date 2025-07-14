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Utgått

Hörlurar för barn

SHK2000PK/00

4.5
| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Barnets bästa vän
Det här är de rätta hörlurarna när små musikälskare ska introduceras till en värld av ljud. Den rena basen och lekfulla formgivningen är anpassad för växande barn och tuffa nog att klara av alla situationer. Volymgränsen på 85 dB gör musiken både rolig och säker.
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Storleksanpassade för barn och med en begränsad maxvolym

Barnets bästa vän

  • 30 mm högtalarelement/sluten baksida

  • On-ear

  • Rosa och lila

  • Begränsad volym &lt; 85 dB

Ergonomiskt, justerbart huvudband som växer med barnet.

Ergonomiskt, justerbart huvudband som växer med barnet.

Det ergonomiska huvudbandet är justerbart för att bekvämt passa alla barns huvud och anpassar sig när de växer.

Neodymhögtalarelementen på 32 mm ger ett rent och balanserat ljud

Neodymhögtalarelementen på 32 mm ger ett rent och balanserat ljud

Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

Skruvfri-och hållbar design för hårda tag

Skruvfri-och hållbar design för hårda tag

Med den skruvfria och hållbara designen kan hörlurarna enkelt tas ut och sättas in igen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
1

14/07/2025

België

België

Sounds better than most headphones of €80

Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.

Fördelar

geluidskwaliteit, looks, stevigheid

Nackdelar

geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Fördelar

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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