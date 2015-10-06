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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHL2605BK/00

2.3

| (3) Recensioner

Klart, naturtroget ljud

Stilren, modern design med mäktigt ljud. De här lättviktshörlurarna i full storlek ger dig en otrolig ljudupplevelse och är dessutom bekväma.

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Klart, naturtroget ljud

  • 32 mm element/sluten baksida

  • Over-ear

1,8 m kabel ger rörelsefrihet

Kraftfulla neodymhögtalare på 32 mm som ger klart, naturligt ljud

Kraftfulla neodymhögtalare på 32 mm som ger klart, naturligt ljud

Kraftfulla neodymhögtalare på 32 mm som ger klart, naturligt ljud

Helt justerbart huvudband för långvarig bärkomfort

Helt justerbart huvudband för långvarig bärkomfort

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

3

Recensioner

4
3
2

06/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic

07/05/2017

France

France

Décevant....

Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...

Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic

Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic

05/01/2015

France

France

Je me l'ai acheté et je le déconseille

pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux

Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic

Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic

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