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Utgått
SHL2605BK/00
Klart, naturtroget ljud
Stilren, modern design med mäktigt ljud. De här lättviktshörlurarna i full storlek ger dig en otrolig ljudupplevelse och är dessutom bekväma.
32 mm element/sluten baksida
Over-ear
Kraftfulla neodymhögtalare på 32 mm som ger klart, naturligt ljud
2.3
av 5
3
Recensioner
Trucker
06/10/2015
United Kingdom
Good Buy
Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic
Peuxman
07/05/2017
France
Décevant....
Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...
Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic
Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic
peron
05/01/2015
France
Je me l'ai acheté et je le déconseille
pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux
Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic
Den här recensionen skrevs för SHL2605BK Headphones with mic