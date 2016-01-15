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Utgått
Kraftfullt ljud
Philips hörlurar SHL3000 ger kraftfullt ljud och mäktig bas. De är formgivna med roterbara, mjukt stoppade öronsnäckor som ger en bekväm musikupplevelse när du är på resande fot.
DJ-lyssningsfunktion
Blå
Den slutna akustiken hos de här Philips-hörlurarna ger bra ljudisolering.
4.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
azer
15/01/2016
France
Verifierad köpare
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones
marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel