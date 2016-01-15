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Utgått

Hörlurar med huvudband

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Kraftfullt ljud

Philips hörlurar SHL3000 ger kraftfullt ljud och mäktig bas. De är formgivna med roterbara, mjukt stoppade öronsnäckor som ger en bekväm musikupplevelse när du är på resande fot.

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Hörlurar med DJ-lyssningsfunktion

Kraftfullt ljud

  • DJ-lyssningsfunktion

  • Blå

Sluten akustik ger bra ljudisolering

Den slutna akustiken hos de här Philips-hörlurarna ger bra ljudisolering.

Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla huvuden

Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla huvuden

Mjuka öronkuddar som är bekväma även när du lyssnar långa stunder

Mjuka öronkuddar som är bekväma även när du lyssnar långa stunder

Tekniska specifikationer

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4.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

15/01/2016

France

France

Verifierad köpare

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones

08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Headband headphones

06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

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