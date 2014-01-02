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Utgått
Kraftfullt ljud
De ger dig mäktigt ljud och bas. Tack vare 1 000 mW uteffekt och 32 mm neodymhögtalarelement. De är formgivna med mjuka, roterbara stoppade öronsnäckor som gör musikupplevelsen perfekt på resan.
DJ-lyssningsfunktion
Röd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.
4.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones
nenni89
15/09/2012
Italia
cuffie da veri intenditori !!!
ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones
Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones