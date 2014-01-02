ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild

Utgått

Hörlurar med huvudband

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Kraftfullt ljud

De ger dig mäktigt ljud och bas. Tack vare 1 000 mW uteffekt och 32 mm neodymhögtalarelement. De är formgivna med mjuka, roterbara stoppade öronsnäckor som gör musikupplevelsen perfekt på resan.

Visa alla fördelar

med DJ-lyssningsfunktion

Kraftfullt ljud

  • DJ-lyssningsfunktion

  • Röd

Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla huvuden

Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla huvuden

Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

32 mm högtalarelement ger ett kraftfullt och dynamiskt ljud

32 mm högtalarelement ger ett kraftfullt och dynamiskt ljud

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones

15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones

04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000RD Headband headphones

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.