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Utgått
Kraftfullt ljud
De här Philips-hörlurarna SHL3000WT/00 ger dig ett mäktigt ljud och bas. De är formgivna med mjuka, roterbara stoppade öronsnäckor som gör musikupplevelsen perfekt på resan.
DJ-lyssningsfunktion
Vit
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.
4.0
av 5
14
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones
Datum för användning 2024-10-02
Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones
Datum för användning 2024-10-02
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones
Totti1968
27/06/2016
Deutschland
Verifierad köpare
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel