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Utgått

Hörlurar med huvudband

SHL3000WT/00

4

| (14) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Kraftfullt ljud

De här Philips-hörlurarna SHL3000WT/00 ger dig ett mäktigt ljud och bas. De är formgivna med mjuka, roterbara stoppade öronsnäckor som gör musikupplevelsen perfekt på resan.

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Med DJ-lyssningsfunktion

Kraftfullt ljud

  • DJ-lyssningsfunktion

  • Vit

Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

Platt och vikbar konstruktion så att du enkelt kan ta med dig hörlurarna

32 mm högtalarelement ger ett kraftfullt och dynamiskt ljud

32 mm högtalarelement ger ett kraftfullt och dynamiskt ljud

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

14

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

2

02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones

Datum för användning 2024-10-02

Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones

Datum för användning 2024-10-02

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Headband headphones

27/06/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

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